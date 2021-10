Se billedserie Erik Kærgaard Kristensen har stiftet Vallensbæklisten. Nu præsenterer listen sine kandidater. Foto: EKK/Privatfoto

Vallensbæklisten præsenterer kandidater

kv21. Vallensbæklisten stiller med tre kandidater til kommunalvalget.

Sydkysten - 24. oktober 2021

Vallensbæk: VallensbækListen stiller tre kandidater op til kommunalvalget: Ruth Sloth Frederiksen, Erik Kærgaard og Søren Larsen.

- Vi har opstillet et erfarent hold, for det er nødvendigt, både for troværdigt at bryde det 'konservative enevælde', og for at udvikle et alternativ til den gammeldags konservative politik.

Stifter af listen, Erik Kærgaard Kristensen, er 72 år og har haft bolig i Vallensbæk i 38. Det er ikke første gang han engagerer sig i offentlige anliggender. Han er nemlig formand for foreningen "Nej til trafikstøj". Han forsker som arkitekt og byplanlægger med speciale i byudvikling og rationelt byggeri. Og det var ham, der skrev klagen, der ledte til at Planklagenævnet afviste lokalplan 102, Vallensbæk Byhave.

Ruth Frederiksen er 74 år gammel, og har boet i Vallensbæk i 45 år. Hun er statsautoriseret revisor, og har blandt andet drevet egen konsulentvirksomhed i en årrække.

Til sidst er der Søren Larsen, som er 50 år gammel og har boet i Vallensbæk i 23. Han er kontoruddannet og boligøkonom indenfor den almene sektor.

VallensbækListen skriver, at de er en tværpolitisk liste, uden partipolitisk tilknytning eller bindinger, og partiet opstiller derfor kandidaterne sideordnet og i alfabetisk rækkefølge.

Listen tror, at der efter valget opstår en helt ny situation, hvor der bliver mulighed for forhandlinger om en ny fremadrettet politik. Derfor vil de heller ikke pege på en bestemt borgmesterkandidat:

- Det spørgsmål må forhandles, når valgets resultat er kendt. For os er det afgørende, at vi får en ny politik, der gør op med den hidtidige kurs, som truer vores miljø, økonomi og selvstændighed! Og en sådan ny politik har vi mange bud på, skriver listen.

VallensbækListen ønsker at udvikle Vallensbæk til et rigtigt bysamfund på borgernes præmisser!

- Den planlagte udbygning risikerer at føre til kaos i økonomien, daginstitutionerne, skolerne og på veje og P-pladser! Er den kraftige udbygning nødvendig for Vallensbæks selvstændighed og for en bedre kommunal service? Det mener vi ikke, skriver Vallensbæklisten i en pressemeddelelse.

Partiet peger på, at kommunens økonomi er for sårbar - en boligboble som for 10-15 år siden eller et digegennembrud langs Køge bugt vil vælte borgernes og kommunens økonomi.

- Vi har brug for at få afklaret, hvilke alternative muligheder vi har, og for, at borgerne inddrages i valget af den fremtidige kurs. De konservative har 'udbygget' kommunen til tre adskilte sovebyområder, der alle mangler et levende bymiljø, skriver partiet, som tilføjer, at Vallensbæk mangler stadig de almindelige byfunktioner, som 'gør en by': Hotel, biograf, koncertsal, festlokaler, teater, museum, uddannelsesinstitutioner, specialbutikker, skriver Vallensbæklisten og slutter af:

- Og ikke mindst det byliv, som kan tiltrække virksomheder, jobs og borgere, der kan bidrage til økonomien og lokalsamfundets udvikling.

/Schaadt