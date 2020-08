Arkivfoto Foto: THOMAS OLSEN

Vallensbækker sigtet for at have skunklaboratorium ved Ugerløse

Sydkysten - 27. august 2020 kl. 16:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag 20. august klokken 09.45 kiggede politiet nærmere på et lagerlokale i Ugerløse-området på baggrund af en mistanke om, at der var etableret et skunklaboratorium på stedet.

Ved ransagning af lagerlokalet fandt politiet flere plantekasser med cannabisplanter, som blev beslaglagt som bevis i sagen. Efterfølgende foretog politiet anholdelse af en 19-årig mand fra Vallensbæk, som blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, idet politiet mistænkte ham for dyrkningen af planterne med henblik videresalg. Den 19-årige blev løsladt efter afhøring til sagen, som han senere vil høre nærmere til, når sagen skal afgøres.