Vallensbækforfatter i frugtbart litterært samarbejde

Vallensbæk: Myten om den ensomme forfatter i sit lønkammer manes i jorden af tre bogaktuelle forfattere. Birgitte Hammer, Alex Sørensen og Roar Bruun har i de seneste år haft et litterært samarbejde og brugt hinanden som redaktører for deres tilsammen tre spændingsromaner, der udkommer den 11. februar. Fælles for de tre forfatteres bøger er, at de alle har et kulturelt og politisk tvist indarbejdet i både plot og karakterer.