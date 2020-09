Vallensbæk-svømmer er valgt ind i Dansk Svømmeunions bestyrelse

Dansk Svømmeunion skriver, at han har deltaget ved talrige mesterskaber og har vundet medalje ved både VM og EM. I 2008 deltog Jakob ved OL i Beijing og i fire år har Dansk Svømmeunions nye bestyrelsesmedlem svømmet på college i USA. Der er således tale om en person, der har en solid erfaringsballast med sig inden for high performance.

Jakob Andkjær er 35 år og fortsat glad for at svømme som masters svømmer. Endvidere er Jakob også at finde en smule på kanten, hvor han forsøger at give lidt tilbage til miljøet og hjælpe andre på vej.