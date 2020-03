Vallensbæk lukker ned

Vallensbæk Kommune har sat gang i et større nødberedskab, hvor de forbereder nedlukning af al unødvendig aktivitet. Vallensbæk Kommune, skriver, at de arbejder ud fra et forsigtighedsprincip, og følger selvfølgelig myndighedernes anbefalinger tæt. Derfor er vi nu i fuld gang med at forberede lukning af al unødvendig aktivitet.