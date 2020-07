Der er blandt andet 3d-printere i Egholmskolens Maker Space - her fra dengang de blev brugt til at printe værnemidler i forbindelse med coronaen. Nu kan interessere unge mennesker komme forbi og prøver kræfter med skolernes makerspaces i sommerferien. Arkivfoto

Vallensbæk har fået penge til sommeraktiviteter for børn

Sydkysten - 04. juli 2020 kl. 15:39 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vallensbæk Kommune har fået 680.000 kroner fra Børne- og Undervisningsministeriet, til ekstra sommeraktiviteter for børn og unge. Kommunen fik pengene kort før ferien, og det har betydet travlhed i administrationen. Men nu ligger programmet klar, og der bliver masser af muligheder for at lave fede ting i Vallensbæk i løbet af sommeren.

Der er blandt andet muligheder for at forsøge sig med robotter og kodning, snorkeldykning og krible-krable, strandfodbold og kongespil.

Der er derfor ingen undskyldning for at kede sig i sommerferien. Aktiviteterne finder sted i samarbejde med foreninger, klubber, skoler og Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, og det er i samarbejde med dem, kommunen har samlet et program fyldt med sjove og spændende events for børn og unge. Her er noget for alle, hvad end man er til det kulturelle, det hvor man får våde fødder eller det, hvor der er robotter på spil. Man finder alle events i kommunens aktivitetskalender på Vallensbaek.dk. Alle events er gratis, men kommunen gør opmærksom på, at nogle af dem kræver tilmelding. Sommerprogrammet kører fra uge 28 til uge 33.

Første event I uge 28 er der Sommer Pirat Maker Space Camp, hvor børn og unge i alderes 7 til 17 med interesse for computernørderi, robotter, droner, kodning, gaming, 3D print og teknologisk kreativitet, kan give den gas i Pilahaveskolens og Egholmskolens Makerspaces. Kommunen åbner på skift de nye Maker Spaces på de to af skoler for børn og unge, der savner muligheden for at nørde med teknologi i sommerferien. Piratkaptajnerne fra Coding Pirates og Whitehatkids vil sørge for lys i lamperne på værkstedet og facilitere kreativ leg og udfordring med teknologi. Alle børn kan prøve at lege med 3D print, droneflyvning, hurtige robot-biler og meget andet. Tour de Makerspace foregår i uge 28. Mandag til torsdag i Pilehaveksolens Makerspace. Fredag og lørdag i Egholmskolens Makerspace. Alle dage kl. 10-13.

Det er muligt at besøge begge Makerspaces i uge 28 (6 dage) eller blot et enkelt (2 el. 4 dage) - Tilmelding nødvendig og sker på Vallensbæk Ungdomsskoles hjemmeside, hvor i også kan finde mere info om Tour de Makerspace.