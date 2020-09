Artiklen: Vallensbæk har fået lov til at hæve skatten

I alt 15 kommuner har fået mulighed for at hæve skatten som følge af udligningsreformen. En af de kommuner er Vallensbæk, som med udligningsreformen får en årlig ekstraregning på 16,7 millioner.

Vallensbæk Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om at få lov til at forhøje skatten med i alt 3,5 millioner kroner årligt, men det betyder ikke nødvendigvis at skatten bliver hævet: