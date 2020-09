Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen var guide på cykelturen.

Vallensbæk-borgmester gav cykelrundvisning i kommunen

Borgmesteren i Vallensbæk Kommune hoppede i lørdags på cyklen og gav Vallensbæks nye borgere en cykelrundvisning i kommunen.

Vallensbæk: Der var godt humør på Vallensbæks cykelstier, da mere end 20 nye borgere i Vallensbæk Kommune og andre interesserede lørdag den 5. september fik en cykelrundvisning.

Cykelturen er en tradition, som foregår to gange om året for at byde velkommen til nye borgere i kommunen, og hver gang er rundviseren den samme: Borgmester Henrik Rasmussen. For ham er det nemlig vigtigt med en ordentlig velkomst.

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt at byde de nye borgere velkommen på en ordentlig måde og oplyse dem om, hvad det er for en udvikling, kommunen har været igennem. Der er sket rigtig meget gennem kommunens historie, fra at Vallensbæk bare var en landsby, til vi faktisk er en kommune i rivende udvikling, siger Vallensbæk-borgmesteren.

Det var dog ikke kun nye ansigter, der blev lokket til cykelrundvisningen. Ninna Dalmose Maj har boet i Vallensbæk Kommune i over 50 år, men alligevel var hun med på cykelturen med sit barnebarn. De tager turen hvert år, og det er en tradition, hun holder fast i. Ikke så meget for at blive klogere på kommunen, men mere for hyggens skyld.

- Det er godt at få noget frisk luft og få rørt sig lidt, siger Ninna Dalmose Maj.

Rundvisningen bød blandt andet på et oplæg på Vallensbæk Rådhus og en cykeltur rundt i kommunen, hvor borgerne blev præsenteret for lokale vartegn som Helligtrekongers Kirke og Vallensbæk Mose.