Se billedserie Anker og Aksel fik æren af at hejse flaget

Send til din ven. X Artiklen: Vallensbæk Strand er atter i top Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vallensbæk Strand er atter i top

Sydkysten - 05. juni 2019 kl. 14:32 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Har I styr på, hvordan man laver flagknob? For jeg tror, at jeg får brug for jeres hjælp, lød det fra Vallensbæks borgmester, Henrik Ramussen (C), da han onsdag formiddag skulle hejse Det Blå Flag på stranden i Vallensbæk.

Flaget er symbol på, at Strandparken i Vallensbæk holder høj kvalitet i forhold til miljø og strandens generelle standard.

Man skulle ellers tro, at borgmesteren efterhånden har styr på at hejse flaget, for det har været fast inventar i flagstangen ved strandkiosken i de seneste år. Men hjælp fik han fra brødrene Anker og Aksel, og da de havde sørget for, at flaget var kommet i top, tog Henrik Rasmussen igen ordet.

- Nu har vi fået hejst flaget som et symbol på, at vi har en dejlig strand. Det er vi glade for, for vi vil gerne have folk til at bruge vores dejlige område, sagde han.

Nye tiltag på vej

Til Sydkysten forklarede Henrik Rasmussen, at Vallensbæk Kommune er i gang med at binde stranden bedre sammen med bymidten, og han håber, at kommunen i den nærmeste fremtid får held til at skabe endnu mere liv ved kysten.

- Vi vil f.eks gerne lave et torv, hvor madboder og foodtrucks kan stille op om sommeren, så strandgæsterne kan få lidt at spise og drikke, uden at de skal gå for langt, siger Henrik Rasmussen.

- Derudver er vi ved at bygge en badeanstalt og handicapbroer.

Men der skal mere end politisk enighed til, før alle tiltag kan blive en realitet. Det kræver nemlig, at Kystdirektoratet giver grønt lys til nye byggerier.

- De kan godt være lidt tunge at danse med, og nogle gange virker de meget bange for, at vi vil ødelægge hele området, siger Henrik Rasmussen.

- Det er vi selvfølgelig ikke interesseret i, men vi vil gerne modernisere en lille smule.