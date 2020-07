Vallensbæk Kommuneplan er sendt i høring

Kommuneplanen indeholder rammer for den fysiske udvikling i kommunen, altså hvilke arealer, der kan bygges nye boligområder på og hvilke arealer, der skal udvikles som grønne og rekreative områder til gavn for borgerne.

Alle har mulighed for at komme med deres høringssvar, og Vallensbæk Kommune er interesseret i, at de borgere, der har input og kommentarer, vil give deres besyv med. På den måde er de sikre på, at de får lavet en kommuneplan, der er til glæde og gavn for alle borgere.