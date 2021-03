Vallensbæk Byhave skulle være bygget på Egeskovvej ud mod motorvejen, hvor der tidligere har ligget noget industri. Arkivfoto: Søren Schaadt Larsen

Vallensbæk Kommune taber sag om kæmpeprojekt

Sydkysten - 15. marts 2021 kl. 16:58 Kontakt redaktionen

Af Søren Schaadt Larsen

Planerne om at bygge et 14 etager og 512 lejligheder stort byggeri ud mod Køge Bugt Motorvejen, et byggeri som gik under navnet Lokalplan 102 Vallensbæk Byhave, bliver ikke til noget.

I en pressemeddelelse skriver Vallensbæk Kommune:

- Lokalplan 102, Vallensbæk Byhave, har være påklaget til Planklagenævnet, og der er nu truffet afgørelse i sagen. Nævnet har ophævet lokalplanen, og det betyder, at lokalplanen ikke kan udmøntes i sin nuværende form, skriver kommunen.

Kort efter at kommunalbestyrelsen sidste år vedtog planerne blev den første klage over byggeriet sendt til Planklagenævnet.

Det var blandt andre medlemmer af Grundejerforeningen Egeskovvej, som ligger på nabogrunden til byhave-projektet, der er med i klagen, ligesom formand for Vallensbæklisten Erik Kærgaard.

- Vi har sendt den fordi, beboere og andre er meget bekymrede over hvad lokalplanen vil få af konsekvenser for vores område, forklarer næstformand for grundejerforeningen, Mogens Eliasen, sagde Mogens Eliasen da Sydkysten i juli 2020 skrev om sagen. Han kunne fortælle om, at der var flere grunde til at klage over byggeriet.

- Vi har haft mange indvendinger til lokalplanen og det byggeri, de vil foretage. Der er skyggeberegninger, som har vist sig at være forkerte. Vi er usikre på og nervøse for, at der kommer støjrefleks. Vi ligger i forvejen milevidt fra støjgrænserne i området, siger Mogens Eliasen, som er nærmeste nabo til det planlagte byggeri.

Det var netop Planlovens støjgrænser, som klagerne mente ville blive overtrådt i forbindelse med byggeriet - de klagede over.

Vallensbæk Kommune skriver i pressemeddelelsen, at »Afgørelsen medfører en masse spørgsmål, som Vallensbæk Kommune i den kommende tid vil gennemgå og forholde sig til.«

Sydkysten har endnu ikke læst afgørelsen, og ved derfor ikke, hvad der ligger til grund for afgørelsen.