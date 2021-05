Vallensbæk Kommune spilder ikke en krone

Vallensbæk: Vallensbæk Kommunes netop godkendte anlægsregnskab viser, at de forskellige anlægsprojekter ikke er gået over budget. På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde blev fire regnskaber for afsluttede anlægsprojekter godkendt.

Regnskaberne for indsnævringen af Strandesplanaden, udvidelsen af krydset ved Delta Park, renoveringen af Pilehaveskolen SFO, Pilekvisten, og energirenoveringen af Mejsebo er afsluttet og viser, at Vallensbæk Kommune ikke spilder en krone. Enten er der penge i overskud på regnskaberne, og ellers så stemmer de på kroner og øre.

- Vi forvalter borgernes skattekroner, og det skal vi gøre ordentlig. De her anlægsregnskaber viser, at vi er gode til at lægge budgetter og holde dem. Det betyder i sidste ende, at vi samtidig med, at vi bygger nyt og laver om, også kan give borgerne den bedste service på eksempelvis ældre- og skoleområdet, siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk.