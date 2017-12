Se billedserie Som led i Ishøj Kommunes ønske om at flere unge vælger en erhvervsuddannelse har Børne- og Undervisningsudvalget i kommunen sat et mål om, at mindst 25 procent af eleverne i 2020 vælger en erhvervsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse, og at mindst 30 procent af eleverne i 2025 vælger en erhvervsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse. Foto: Anders Dall

Valgfagsordning skal booste interessen for erhvervsuddannelser

Sydkysten - 25. december 2017 kl. 15:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Anders Dall

Oplysning, samarbejde og valgfag målrettet en erhvervsuddannelse. Sådan lyder nogle af de indsatser, som Børne- og Undervisningsudvalget i Ishøj planlægger for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Ishøj Byråd besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2018 en hensigtserklæring om, at flere unge skal i gang med en erhvervsuddannelse. Arbejdet med at nå det mål har Børne- og Undervisningsudvalget nu taget hul på. De vil blandt andet undersøge muligheden for at oprette fælleskommunale valgfag i samarbejde med uddannelsesstedet Next, der blandt andet udbyder erhvervsuddannelser i Ishøj. Hensigten er blandt andet, at skoleleverne via valgfagene skal få kendskab til nogle af de håndværksfag, som Next udbyder på sine erhvervslinjer. Det forklarer udvalgsformand Jeannette Merklin (S), der sammen med det nye udvalg nu skal sætte nogle mål for hvilke valgfag, der kan promovere erhvervsuddannelsesvalget.

- Jeg synes, det er super interessant, hvis man tidligere kan skabe rammer, hvor man kan få EUD (erhvervsuddannelsen red.) ind i skolen, så eleverne ved, at der er meget forskelligt at vælge imellem, hvis man tager en håndværkeruddannelse, siger Jeannette Merklin.

Oplysning

På byrådsmødet i november drøftede udvalget netop hvilken rolle folkeskolerne kan spille i forhold til at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse.

- Vi kan se, at der hvert år er elever, der vælger at gå på gymnasiet, og en del af eleverne vil vi gerne have flyttet over på en erhvervsuddannelse i stedet. Mange består studentereksamen, men har fået et lavere gennemsnit, end man havde drømt om, og som man ikke kan bruge bagefter, siger Jeannette Merklin og påpeger, at det også handler om at brande erhvervsuddannelsen over for elevernes forældre.

- Jeg tror, det er vigtigt, at vi får snakket om erhvervsskolerne, for det er der, vi skal have flere til at tage et aktivt valg. Der er rigeligt, der tager en gymnasial uddannelse, forklarer hun.

Selv om Ishøj Byråd sætter ind med initiativer, der sigter mod at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, er Jeannette Merklin godt klar over, at det alene er eleven og forældrene, der til sidst står med beslutningen om at vælge uddannelsesretning. Men:

- Når vi nu kan se, at vi mangler rigtig mange håndværkere, så ville det være ærgerligt, at de unge ikke får mulighed for at gå den vej. Det er vores ansvar at sikre os, at alle elever ved, at der er andre veje end den gymnasiale vej, siger hun.

I forhold til hvor mange flere unge kommunen ønsker skal vælge en erhvervsuddannelse, har Børne- og Undervisningsudvalget sat en målsætning om, at mindst 25 procent af eleverne i 2020 vælger en erhvervsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse, og at mindst 30 procent af eleverne i 2025 vælger en erhvervsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse.

- Det mål, vi har lavet, er faktisk så højt, at jeg tænker, vi skal kæmpe for at nå det, men det gør vi også gerne, slutter Jeannette Merklin.