Send til din ven. X Artiklen: Værdier for plejehjem på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Værdier for plejehjem på plads

Sydkysten - 25. september 2021 kl. 19:15 Kontakt redaktionen

Når Greve Kommune bygger et plejehjem i Tune, skal det både være en gevinst for de ældre beboere og for lokalsamfundet.

Derfor har politikerne vedtaget en lang række værdier, som skal præge udformningen af plejehjemmet, indretningen af fællesarealer og den daglige drift.

- Et plejehjem er ikke bare en bygning, som er indrettet til at passe på ældre mennesker. Et plejehjem er et lokalt samlingspunkt og et hjem for 72 mennesker, som skal have så gode og meningsfyldte dage som overhovedet muligt, siger Liselott Blixt, formand for Social, Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Værdiprogrammet beskriver blandt andet, at byggeriet skal passe til omgivelserne og identiteten i Tune og Lundegårdsparken, hvor det skal bygges. Det skal være let for beboerne at opleve naturen og de grønne omgivelser udenfor. Og bygningerne skal ligge sådan, at de ikke generer naboerne.

Inde på plejehjemmet skal der være en hjemlig atmosfære. Beboerne skal føle sig trygge, og det skal være nemt at få kontakt med medarbejderne.

Plejehjemmet bliver indrettet med et professionelt køkken, hvor medarbejderne kan forberede beboernes mad. Og desuden skal der være mindre køkkener i plejehjemmets mindre enheder, hvor medarbejderne kan lave maden helt færdig. Hvis beboerne har lyst til at hjælpe med maden eller bage en kage samme med medarbejderne, kan det også lade sig gøre.

I forbindelse med byggeriet har der været nedsat et eksternt panel af borgere fra lokale foreninger og institutioner. De har været med til at udforme værdiprogrammet, og de har blandt andet lagt vægt på, at plejehjemmet både skal være et aktiv for lokalsamfundet og indrettes, så beboerne føler, at det er hjemligt.

Byggeriet begynder i 2022 og skal stå færdigt i slutningen af 2025.