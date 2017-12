46-årige Maya Schrøder har både sølv og bronze fra tidligere EM og VM. Hun mangler guld,men hun tror ikke helt på, at hun kan vinde ved næste EM for master i Ungarn.

Vægtløfter tilbage på toppen

Sydkysten - 04. december 2017 kl. 17:08 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En vægtløfter fra Solrød er tilbage på toppen.

46-årige Maya Schrøder, der har mange medaljer fra EM og VM for master, koncentrerede sig i et par år om at tage en masteruddannelse og reducerede derfor træningsmængden.

- Grundformen var der naturligvis, men det øverste tog tid at få tilbage igen, siger Maya Schrøder, efter at hun netop er blevet dansk mester for master.

- Jeg satte personlig rekord, og det er dejligt her i opbygningsfasen til EM at vide, jeg nu er tæt på at være der, hvor jeg gerne vil være, lyder det fra Maya Schrøder.

Både hun og en anden solrødborger, Pouline Gringer, dyrkede crossfit i Køge, men de mente, at de kunne udvikle sig yderligere ved at dyrke vægtløftning.

- Vi er medlem i Ringsted Vægtløfterklub, der har mange dygtige vægtløftere, så vi presser hinanden. Om vi træner i København eller Ringsted er på en måde ligegyldigt, for en del af træningen har vi hjemme. Den tunge del har vi dog i Ringsted, siger Maya Schrøder videre.

Lige vilkår

- Både Pouline og jeg holder meget af vægtløftning, fordi der bliver konkurreret på lige vilkår. Vi bliver inddelt efter alder og vægt, hvilket betyder, at jeg, der er i aldersklasse 45-49 år, ikke kommer til at møde en 20-årig, siger May Schrøder.

Hun er desuden glad for denne idrætsgren af flere andre grunde

- Vægtløftning giver både smidighed, hurtighed og styrke.

Hun har klaret kvalifikationskravene til EM for master til næste år i Ungarn. Hun har både sølv og bronze fra tidligere EM og VM for master, men mangler guldet.

- Jeg tror heller ikke helt på, det skulle lykkes mig at vinde denne gang. Men jeg er indstillet på at give den gas, så jeg bagefter kan være tilfreds med min præstation. Nen under alle omstændigheder er det en oplevelse at deltage i sådan et EM, siger Maya Schrøder.