Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp skriver under på kontrakten med Region Hovedstaden om et vaccinationscenter i Ishøj. PR-foto

Vaccinationscenter åbner i Ishøj

Sydkysten - 11. januar 2021 kl. 13:41 Kontakt redaktionen

Et af Region Hovedstadens seks corona-vaccinationscentre kommer til at ligge i Ishøj. Ishøj Kommune blev kontaktet af regionen søndag aften den 3. januar, og allerede torsdag den 7. januar faldt aftalen på plads mellem de to parter.

- Det er gået rigtig hurtigt, men der er jo heller ingen tid at spilde, når de næste vacciner ankommer til Danmark. Jo hurtigere vi kan få alle vaccineret, jo hurtigere kan corona-epidemien være overstået, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp, der glæder sig over, at Region Hovedstaden har valgt at lægge et vaccinationscenter i Ishøj.

- Jeg er utrolig glad for, at Region Hovedstaden har sagt ja til de faciliteter, vi kan tilbyde dem i Ishøj Idræts & Fritidscenter, og jeg vil gerne takke for det gode samarbejde. Et lokalt vaccinationscenter vil gøre det meget nemmere for vores borgere at blive vaccineret. Især er det godt for de af vores borgere, som har behov for hjælp til transport eller har brug for nogen, der kan tage med dem til vaccination. Vi glæder os også til at tage imod alle de borgere fra resten af Vestegnen, som kommer til at benytte vaccinationscentret i Ishøj, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Vaccinationscentrets åbningstid vil, når det åbner den 20. januar, være alle ugens dage kl. 7-22. Borgere vil få besked via e-boks, når det er muligt at booke tid til en vaccine.

Ombygning i gang

Region Hovedstaden er allerede gået i gang med ombygningen af idrætscenteret, hvor vaccinationscentret indtil den 1. juli 2021 kommer til at lægge beslag på to haller i stueetagen og møderum og omklædning på 1. sal.

- Vi er klar over, at det nye vaccinationscenter vil berøre brugerne af Ishøj Idræts & Fritidscenter, som det næste halve år ikke vil kunne benytte alle dele af idrætscentret. Vi vil derfor hurtigst muligt udarbejde en plan for, hvordan flest mulige af idrætscentrets aktiviteter kan gennemføres, når covid 19-restriktionerne løftes. Og vi vil sørge for at kontakte og inddrage de berørte brugere, siger Ishøjs borgmester.

Det er planen, at vaccinationen kommer til at foregå i Hal 1, som er den hal, der vender ud mod parkeringspladsen og som ligger tæt på hovedindgangen. Her skal der blandt andet bygges mindst 30 vaccinationsbåse, hvor der skal kunne vaccineres op til cirka 6000 borgere per dag.

Når vaccinationen er overstået, vil borgerne blive observeret i cirka 20 minutter for allergisk reaktion. Denne del kommer til at foregå i Bevægelsessalen, der ligger lige ved siden af Hal 1. I observationslokalet skal der løbende kunne sidde op til 110-150 borgere.

Bemandet af 40-45 medarbejdere

På førstesalen i Ishøj Idræts & Fritidscenter skal der etableres personale- og omklædningsrum for cirka 100 medarbejdere fra Region Hovedstaden. Det forventes, at vaccinationscenteret vil blive bemandet af ca. 40-45 medarbejdere ad gangen.

Udenfor er der brug for cirka 500 parkeringspladser. Der er i dag 154 parkeringspladser i tilknytning til idrætscentret, og der kan etableres yderligere 40 parkeringspladser til personalet, herunder ambulance- og lægebiler, i gården. Derudover er der mulighed for at etablere parkeringspladser på en grusbane i tilknytning til idrætscenteret.

Det kan på sigt blive nødvendigt også at tage hal 3 i idrætscentret i brug til vaccination. Det afhænger af, hvor hurtigt de bestilte vacciner kommer til Danmark.