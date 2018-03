Se billedserie Fra venstre: Kirsten Bakke, Adeline Plætner og Jytte Heindorf Jensen er alle tre frivillige vågere ved Røde Kors? vågetjeneste i Ishøj. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Vågere: - Døden er en del af livet

Sydkysten - 01. marts 2018

Da Kirsten Bakke mistede sin mor for flere år tilbage, var det vigtigt, at hendes børn fik deres afdøde mormor at se. Man skal nemlig lære døden at ken- de som en naturlig del af tilværelsen, mener hun.

- Hvis de har en ved hånden, og man går ind sammen, kan de godt se, at det ikke er farligt. Det er fredfyldt, og det er smukt, siger Kirsten Bakke, der siden 2013 har været frivillig våger hos Røde Kors' vågetjeneste i Ishøj.

Avisen har mødt hende og to andre vågere, Adeline Plætner og Jytte Heindorf Jensen, til en samtale om døden og de erfaringer, som arbejdet i vågetjenesten har givet dem. Et arbejde, som kort fortalt går ud på at være hos de døende i livets sidste timer.

For de tre kvinder er det særligt ét budskab, som går igen: Vi skal blive bedre til at tale om døden - især med vores børn.

- I dag beskytter forældrene deres børn. De må ikke se et dødt menneske, og de må ikke komme med til en bisættelse. Derfor tænker man som barn, at døden må være noget vildt, voldsomt og fuldstændig farligt, siger Adeline Plætner, der påpeger, at der er et tabu omkring døden i vores kultur.

Hun tror, at det tabu er opbygget, i takt med at døden flyttede ud af hjemmet og ind på hospitalerne og plejecentrene. Før da boede man sammen med sine ældre familiemedlemmer, og det var naturligt, at de døde derhjemme, fortæller hun. Det gjorde døden til en del af hverdagen, og ifølge de tre kvinder er det netop vigtigt at behandle døden sådan. På den måde bliver det også lettere at håndtere sorgen, når man mister.

Livet er nu Adeline Plætner fortæller, at hendes arbejde hos vågetjenesten, hvor hun har været frivillig siden juni sidste år, har været med til at åbne samtaler om døden, som ellers kan være svære at begynde. "Hold da op, det kunne jeg aldrig klare," er en reaktion, som de tre kvinder ofte møder, når de fortæller, at de er frivillige i vågetjenesten - men man kan ikke vide, om man kan klare det, før man har prøvet det, pointerer Jytte Heindorf Jensen.

- Når man har set mennesker dø - uanset om det i ens arbejde eller i vågetjenesten - bliver det afdramatiseret, fordi det er jo ikke er dramatisk. Det foregår stille og roligt. Døden er en del af livet - for os alle sammen, siger den frivillige våger, som selv er uddannet sygeplejerske og har arbejdet på plejehjem i mange år.

Adeline Plætner fortæller, at arbejdet i vågetjenesten giver hende et nyt perspektiv på tilværelsen og minder hende om at fokusere på de vigtige ting i livet.

- Da jeg meldte mig til det, var det faktisk for min egen skyld. Det var netop for at lære at være nærværende og være i nuet. Jeg hørte engang en ældre, klog kvinde sige, at hun ikke var bange for at dø, men hun var bange for ikke at have levet. Og det synes jeg simpelthen er så smukt - for det er jo rigtigt, siger hun, mens Kirsten Bakke supplerer:

- Man skal ikke fokusere på fremtiden eller det, der er sket - man skal leve her og nu. Det er vigtigt, og det glemmer vi alt for tit.

I 2017 fik 1.932 døende omsorg og støtte fra frivillige i Røde Kors' vågetjenester, som har 1.232 frivillige tilknyttet. Røde Kors har i dag 82 vågetjenester fordelt over hele Danmark og oplever, at der er en stigende efterspørgsel på frivillige vågere.