Cathrine Rosengren gjorde endnu en beundringsværdig indsats ved VM i Korea, hvor det blev til bronze. Foto: Allan Høgholm, Badminton Danmark. Foto: Allan Høgholm/Allan Høgholm Photography

VM-bronze til para-spiller fra Solrød

Sydkysten - 01. december 2017 kl. 18:25 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun har EM-guld og nu VM-bronze, men en medalje mangler hun.

Cathrine Rosengren, der er fra 1999 og spiller på turneringshold i Solrød, har atter triumferet som paraspiller.

Hun betragter ikke sig selv som handicappet, men hun kan stille op i den såkaldte SU 5-klasse, som er for spillere med et handicap på underarm eller hånd.

Cathrine Rosengren har en medfødt nerveskade i venstre arm.

Det er ikke til at se, når hun spiller, at hun har denne nerveskade, og når det gælder para-badminton, er hun i verdenseliten.

Det var de berømte små marginaler, der gjorde, at hun led nederlag i en tæt semifinale mod den førsteseede japaner Ayako Suzuki med sætcifrene 24-22, 21-17.

Dagen åbnede for den eneste tilbageværende dansker i mesterskabet med en kvartfinale. Her mødte hun hollandske Megan Hollander, som hun ikke havde nogle problemer med at slå 21-10, 21-9.

Dette betød også, at bronzemedaljen var i hus, men der var naturligvis mod på mere fra dansk side.

Små ting - Jeg er selvfølgelig skuffet lige nu, for jeg kunne lige så godt have vundet, det er de små ting, der mangler. Hun har nogle uhyggeligt gode drops, som er svære at nå, men nu ved jeg, hvad der skal til, og jeg kunne ligeså godt have stået i den finale i morgen (søndag den 26. november red.), sagde Cathrine Rosengren til badminton. dk efter finalenederlaget.

- Jeg synes, Cathrine spillede en rigtig fornuftig og god semifinale, hvor det ligeså godt kunne have været hende, der snuppede finalepladsen. Det viser mig, at hun er, hvor hun skal være, lød det fra Nicolaj Knudsen der er Team Maneger for de danske spillere ved Para- VM.

Nu kan Cathrine Rosengren, der er født i Taastrup og kom til Solrød som 12-13 årig, koncentrere sig om at udleve drømmen.

- Min største drøm er at blive udtaget til de paralympiske lege 2020 i Tokyo og vinde en medalje. Helst guld.