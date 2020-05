Se billedserie Restaurantchef og tjener har overtaget forpagtningen af Restaurant Fregatten i Greve Marina og vil skabe endnu bedre rammer for en god madoplevelse. Her ses den nye træterrasse og den dejlige udsigt over vandet. Foto: Helle Midskov

Ungt par har overtaget Fregatten

Sydkysten - 22. maj 2020 kl. 14:41 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Restaurantchef og tjener har overtaget forpagtningen af Restaurant Fregatten i Greve Marina og vil skabe endnu bedre rammer for en god madoplevelse.

Daniel Frederiksen og Sonja Grønbech nåede lige at glæde sig over, at drømmen om at eje en restaurant var gået i opfyldelse den 1. februar i år. Glæden var kort, da de som så mange andre restauranter måtte lukke ned på grund af coronakrisen. Så der var nedtælling til den 18. maj, hvor de igen kunne slå dørene op og byde gæsterne indenfor i den nyrenoverede restaurant.

- Den første snak om, at vi skulle overtage forpagtningen af Restaurant Fregatten begyndte allerede i midten af 2019, så da vi nåede til 1. februar i år, var vi meget klar til at vise, hvad vi dur til og sætte vores præg på restauranten, siger Daniel Frederiksen, der har arbejdet tæt ved syv år på Restaurant Fregatten som restaurantchef.

Og den første måned for det nye forpagterpar gik over al forventning og var et lille lyspunkt, da coronakrisen ramte.

- Heldigvis for os var februar i år langt bedre, end den havde været året før, så det stillede os også fornuftigt i forhold til de støttepakker, der er. Så det var et held for os, fortæller Sonja Grønbech, som har arbejdet to år på Fregatten som tjener. Så det nye forpagterpar har et godt kendskab til restauranten, og det er også deres plan i store træk at holde fast i samme stil, som Fregatten er kendt for, men de vil arbejde på at skabe en endnu større helhedsoplevelse.

Forpagterparret har brugt nedlukningen til at give restauranten en ordentlig overhaling, og nu fremstår den i et mere nordisk look med blandt andet nye, lyse træborde og stole, og lyse akustikpaneler. Den gamle stenterrasse er udskiftet med en helt ny og stor træterrasse, hvor man kan side i læ og nyde maden og udsigten over vandet.

Foruden restaurantdelen, hvor der er plads til ca. 90 i restauranten og 60 gæster ude på terrassen, så har Fregatten også et stort selskabslokale på førstesal med plads til 70 og et mindre lokale til 20, som er blevet frisket op.

- Det var en oplagt mulighed for at få indrettet restauranten, som vi gerne ville og en god måde at få tiden til at gå på, siger Daniel, som fortæller, at parret og de øvrige fire ansatte også har brugt nedlukningen til at smage nye retter til menukortet, som vil blive introduceret stille og roligt, efterhånden som der kommer gang i hjulene igen.

- Maden vil være dansk-fransk inspireret med fokus på de gode og friske råvarer, og vi vil holde fast i smørrebrød, stjerneskud, pariserbøf og steaks, som er meget populært hos vores gæster. Så krydrer vi det med månedens menu og vil få nogle nyheder på menukortet, når vi skifter menukort efter årstiden, fortæller Daniel, der understreger, at salatbar og buffet på grund af situationen omkring corona holder en pause indtil videre.

Mere bemanding

- Vigtigst for os er, at maden og servicen skal stå lige i skabet. Vi vil skabe nogle uformelle rammer, hvor gæsterne kan tage sig god tid og ikke stresse, siger Daniel, og Sonja supplerer:

- Vi sætter mere fokus med en bedre bemanding, det gælder både i køkkenet og i restauranten. Så man ikke bare oplever, at tjeneren flyver gennem restauranten, men at der er god tid til at bestille, at maden kommer til tiden, og at gæsterne kan nyde maden. Så gæsterne ikke føler, at tjeneren bare venter på, at de bliver færdige, så de næste kan få bordet, forklarer hun, som fremover skal varetage en del af restaurantchef-funktionen.

Parret er glade for, at arbejdet med egen restaurant nu kan fortsætte, efter det blev sat på pause lige så hurtigt, som det nærmest var begyndt. Nu er de i gang og kan mærke, at der stille og roligt kommer gæster i restauranten igen.