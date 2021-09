Greve Kommune får måske et ungeråd til næste år. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ungeråd rykker tættere på

Sydkysten - 26. september 2021 kl. 20:31 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Administrationen kan ikke anbefale, at byrådet går videre med forslaget om at oprette et ungeråd i kommunen, men byrådet vil alligevel arbejde for, at der til næste år skal tages en endelig beslutning om oprettelsen af et ungeråd, hvor kommunens yngste borgere kan få indflydelse på den kommune, de bor i.

- Vi er enige om at arbejde videre med planerne. Ungerådet skal ikke nødvendigvis holde til på rådhuset. Vi skal i dialog med elevrådsformændene for at høre deres ønsker, siger Venstres Morten Dahlin.

Idéen med et ungeråd stammer fra et forslag, som flertalsgruppen bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Rigge Nørmark fremsatte tidligere på året. Ifølge partierne skal ungerådet være en upolitisk organisation, der fungerer som unges dialogpartnere til politikerne. Formålet kan derfor være at rådet er med til at sætte præg på ungekulturen og ungdommen i Greve Kommune.

Administrationen har arbejdet med forslaget og kan ikke anbefale, at der afsættes ressourcer til oprettelse af et Ungeråd i Greve Kommune. Det skyldes blandt andet, at administrationen vurderer, at ' ofte er det en særlig gruppe af de unge, der motiveres af at være en del af et formelt råd. Det er typisk unge, der allerede er aktive i eksempelvis partipolitik, elevråd og foreningslivet.'

Samtidig skriver administrationen, at 'hvis Greve Kommune ønsker at udvikle ungekulturen og styrke den brede dialog med ungdommen i kommunen, vurderes det nødvendigt med andre deltagelsesformer end et Ungeråd. Det kan eksempelvis være i form af sociale, kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter, hvis unge ønsker konkret indflydelse på udviklingen af aktiviteter i hverdagen. Skal der afsættes ressourcer til en proces, så bør denne indeholde en kortlægning af de forskellige unge målgrupper, besøg på skoler og i foreningsliv, samtaler med de unge om involveringsformer på workshops og drøftelse med de unge af hvilke temaer og konkrete samfundsopgaver som kan sættes i spil i ungeinvolveringen.'