DSU Ishøj og Vallensbæk-formand, Mikkel Weng Nielsen, holder kameraet, mens han og to andre DSUere deler flyers ud. PR-foto

Unge under 18 kan stemme på Ishøjs næste borgmester

Sydkysten - 15. oktober 2020 kl. 15:18 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Normalt har unge under 18 ikke meget demokratisk indflydelse. Men i forbindelse med valget af en spidskandidat i socialdemokraternes Ishøj-afdeling, kan partiets ungdomsafdeling og dermed unge under 18 få indflydelse - DSUere i alle aldre har nemlig stemmeret i partiforeningen.

Derfor står medlemmer fra den lokale afdeling af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, i disse dage på gaden, i bycentret og på stationen, hvor de deler flyers ud og snakker med andre unge mennesker om medindflydelse på, hvem der bliver Ishøjs næste borgmester:

- Der er ret mange, der ikke ved, at de har mulighed for at søge indflydelse, selv om de ikke er blevet 18 endnu, siger Mikkel Weng Nielsen, formand for DSU Ishøj og Vallensbæk.

Travlt

19. oktober - altså på mandag skal man have meldt sig ind for at få lov at stemme.

Derfor har DSUerne travlt med at sprede budskabet - til især de unge mennesker:

- De siger tit, "ej, jeg er under 18, så jeg må ikke stemme", så vi siger til dem, at det må de gerne til det her valg, forklarer Mikkel Weng Nielsen.

- Det er en forening, så må alle stemme. Vi i DSU har ikke nogen nedre aldersgrænse, og DSUere stemmer på lige fod med resten af medlemmerne i partiet, forklarer Mikkel Weng Nielsen.

Få medlemmer afgør det

Lige nu er der cirka 400 medlemmer af Socialdemokraterne i Ishøj. De skal beslutte, hvem der skal være borgmesterkandidat i det parti, som de fleste regner med, på trods af den interne ballade, beholder borgmesterposten. Det er få mennesker, som på den måde tager en stor beslutning, og med tre kandidater, måske flere, kan enkelte stemmer være værdifulde.

- Derfor har de lige nu en rigtig god mulighed for at få indflydelse på Ishøjs fremtid. Og det forklarer vi dem, når vi møder dem på gaden, siger han.

- Vi skal have flere unge mennesker på banen. Det er det, der er vores hovedmål, siger Mikkel Weng Nielsen.

Lavt medlemstal

Selv om han lige nu snakker om kampvalget i partiforeningen, så har Mikkel Weng Nielsen også et mere langsigtet håb med medlemshvervningen:

- Medlemstallet for DSU er ret bekymrende. Vi er 30, 15 fra hver af de to kommuner, og cirka seks af os er aktive. Vi vil gerne være flere om det politiske arbejde, og jo flere vi er, jo mere kan vi udrette, siger Mikkel Weng Nielsen, som selv virker opsat på, at få sat mere gang i en hensygnende afdeling.

Stiller selv op

Han forklarer, at aktiviteten i den lokale DSU-afdeling har kørt på lavt blus i et stykke tid.

- Den har eksisteret i syv eller otte år, men der er ikke opbakning fra partiforening, så det er svært for os at få den til at køre. Men jeg tror, de er ved at få øjnene op for, at hvis nogen skal tage over en dag, så er de nødt til at gøre noget, siger Mikkel Weng Nielsen.

Han forklarer, at han selv og en anden DSUer arbejder på at stille op til det kommende kommunalvalg:

- Det er også en af årsagerne til, at vi er ude at skaffe medlemmer. Vi håber, vi kan ligge på en femte- og syvendeplads på opstillingslisten, forklarer Mikkel Weng Nielsen.

Kampvalget kommer til at foregå fra 2. november og nogle uger frem, og her er det ikke bare de unge mennesker, men også alle andre, som har lyst til at søge indflydelse på kandidatvalget, som skal sikre sit et medlemsskab af partiforeningen inden 19. oktober.