Unge mænd råbte, skreg og skabte utryghed ved stationen

Første gang lykkedes det ikke at finde frem til nogle af de utryghedsskabende personer, men da et par patruljer kørte til stedet ved 18-tiden, traf de i alt 17 unge mænd, som var meget støjende.

De var trods politiets tilstedeværelse utryghedsskabende og støjende, så de fik alle påbud om at forlade stedet. En 15-årig dreng fra Greve havde meget svært ved at forstå påbuddet fra politiets side for at få skabt ro i området, så han blev efter flere forgæves opfordringer om at forlade stedet til sidst kortvarigt anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.