Unge i Ishøj kan få gratis psykologhjælp

I disse anderledes corona-tider kan det være hårdt at være ung. I Ishøj Kommune kan unge få op til fem gratis samtaler med en psykolog

Sydkysten - 24. december 2020 kl. 12:56 Kontakt redaktionen

Hvis du er ung, bor i Ishøj og har brug for at tale med en psykolog, kan du få op til fem psykolog-samtaler - helt gratis.

Ordningen gælder for alle i alderen 15-25 år, som har brug for professionel hjælp til at komme godt igennem nogle af livets svære stunder.

- Mange unge oplever perioder med angst, depression eller andre udfordringer, som kan gøre livet svært. Men det er vigtigt, at de unge ved, at de ikke står alene - og at de kan få hjælp hos professionelle psykologer, som har erfaring med at hjælpe unge, siger Anna Julie Paulsen, leder for psykologerne i Ishøj Kommune.

Især i disse corona-tider med nedlukninger, restriktioner og hjemmeundervisning kan unge have brug for at vende deres tanker med en voksen, som fagligt er rustet til svære samtaler.

- De seneste måneder med corona har været hårde for os alle, men især mange unge føler sig hårdt ramt følelsesmæssigt og gør sig mange tanker. Nogle føler sig spærret inde, fordi de ikke må ses med vennerne eller leve det frie ungdomsliv, som de har været vant til. Nogle har følt sig meget ensomme, og corona har måske ændret nogle unges opfattelse af sig selv og deres omverden, siger Anna Julie Paulsen.

Samtalerne med en psykolog kan blandt andet handle om vidt forskellige emner, som optager de unge: Skilsmisse, konflikter i hjemmet, tristhed, ensomhed, præsentationsangst eller mobning.

Den unge kan selv bestemme, hvor meget han/hun vil fortælle, og om han/hun vil være anonym.

Samtalerne kan foregå telefonisk eller hos psykologerne i Brohuset på Vejlebrovej 45 i Ishøj eller på en anden lokation, der passer den unge.

Unge, der ønsker at høre mere om tilbuddet eller aftale en tid, kan ringe på tlf. 51 50 44 41.