Unge hænger ud: Nu skærer Bilka i åbningstiderne

- Vi oplever, at langt de fleste kunder er gode til at følge anbefalingerne om brugen af mundbind. Kun overfor et fåtal af kunder bliver vi nødt til at minde dem om det. Derudover findes jo de kunder, som helt er fritaget. Ser vi særlige udfordringer, reagerer vi på det. Vi har derfor besluttet, at Bilka i Ishøj og Bilka i Hundige lukker kl. 21 i stedet for kl. 23 fra onsdag, fordi vi i ydertimerne på de to lokationer har oplevet flere kunder, typisk yngre mennesker, der desværre indimellem kommer i grupper og ikke altid følger de fælles anbefalinger, der er, siger han og uddyber: