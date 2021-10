Se billedserie Foto: Solrød Kommune

UngSolrød vil styrke skolesamarbejdet

Sydkysten - 25. oktober 2021 kl. 12:20

Efter de store landsdækkende udfordringer med corona, nedlukninger og ensomhed blandt unge har UngSolrød sat kursen skarpt ind på at styrke skolesamarbejdet i den kommende sæson.

Fra Havdrup Skole har 50 elever taget til turen til UngSolrød på cyklen, som led i en "way-finding"-indsats, der skal være med til at åbne op for de unges orientering på tværs af kommunen. Efter eleverne er ankommet til skolen, kan de give sig i kast med skateboarding, disc-golf, fotografi, hiphop-dans m.m., og de bliver vist rundt på skolen og får bl.a. set mini-skateparken, E-sportslokalerne, krea-rummet og café. Det skal give eleverne interesse for UngSolrøds lange række af forskellige arrangementer fra koncerter til brætspilsaftener og computerspilsturneringer til langt ud på natten.

- Skolerne er vores allervigtigste samarbejdspartnere, og vi ved jo, at god trivsel for den enkelte unge i fritiden også har tendens til at smitte af i klasselokalet. Samtidigt er vi også på vej ud af en corona-epidemi, hvor ensomheden har fyldt ekstraordinært meget blandt de unge, så vi har en masse at følge op på i fritidsundervisningen, siger Rasmus Blichfeldt, leder af UngSolrød.

Dagen med eleverne fra Havdrup Skole er blot ét af flere tiltag, der er sat i værk for at understøtte et fornyet fokus på at bygge bro mellem skole og fritid. Som eleverne triller hjemad bliver der allerede gjort klar til det næste arrangement, for dagen efter kommer 150+ unge til koncert med punkrapperen Skarn til Musikskolens "Spil dansk"-arrangement med efterfølgende skatekonkurrence, som er arrangeret af unge, lokale skatere.