Ung mand tiltalt for at have brudt færdelsregler utallige gange

En 23-årig mand fra Greve skal onsdag den 10. februar i Retten i Roskilde. Han er tiltalt for en at have kørt for hurtigt og for at have kørt over for rødt. I januar 2018 tog han, ifølge tiltalen, et par røde lys i Sydhavnen, inden han blev standet med en for høj promille. Senere på året kørte han over for rødt på Godsvej i Hundige og stoppede ikke på politiets signal, men fortsatte med 120 km/t på Kildebrøndevej, hvor grænsen er 60. En tredje dag var han igen på Godsvej, hvor han overhalede tre biler ved at overtræde spærrelinjen over 20 meter, endda uden kørekort og sikkerhedssele. Der er flere lignende tiltaler i sagen.