Ung mand sigtet for røveri

Han er mistænkt for i forening med to uidentificerede mænd at forøvet vold og truet de forurettede til at udlevere et smart watch og et par airpods under overfaldet, som foregik ved busholdepladsen ved Greve station. Den 17-årige vil torsdag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde kl. 11.00 med begæring om varetægtsfængsling i sagen. Anklagemyndigheden vil begære dørlukning i sagen, så det er ikke muligt at oplyse yderligere på nuværende tidspunkt.