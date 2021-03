Ung mand idømt fængsel for selvkørende vanvid

For at undgå færdselsbøder skiftede en ung mand sæde under kørslen og påstod, føreren var stukket af. Nu skal han fængsel i stedet.

Baggrunden var to særprægede hændelser, hvor politiet ville standse ham, fordi han kørte for hurtigt.

Selvom betjenten kørte lige efter og så, der blev byttet plads i bilen, nægtede den unge mand at have ført bilen og påstod, føreren var stukket af.

- Det er en atypisk sag, hvor han skaber en farlig situation for andre trafikanter for at slippe for bøder men samtidig begiver sig ind i mere alvorligere straframmer med fængsel, siger specialanklager Charlotte Møgelhøj, Københavns Vestegns Politis anklagemyndighed.