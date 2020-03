Ung mand frarøvet knallert

En 16-årig ung mand fra Karlslunde kørte på sin knallert ad en sti vest for Agergårdshaven i sydvestlig retning tirsdag eftermiddag klokken 14:50, da fire, store drenge trådte ud på stien foran den 16-årige, så han ikke kunne køre videre. De fire drenge spærrede vejen med to damecykler.

De omringede den 16-årige, og skubbede ham af knallerten. Den 16-årige var bange, så han turde ikke gøre modstand. De to største drenge (C og D) kørte væk fra stedet på knallerten, og de to andre kørte fra stedet på damecyklerne i retning mod Karlslunde Station.