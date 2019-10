Underskrev budget som eneste socialdemokrat: - Jeg overvejer mit medlemskab

Claus Redder Madsen, som har siddet i byrådet i Solrød i 14 år, overvejer i øjeblikket, om han skal blive i Socialdemokratiet eller blive løsgænger.

Sydkysten - 22. oktober 2019

Claus Redder Madsen (S) stemte søndag som den eneste af de fire socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen i Solrød for budgetaftalen for 2020-2023. Budgetaftalen kom i hus med 13 stemmer. Foruden Claus Redder Madsen, så står Venstre, de konservative, SF og Havdruplisten bag aftalen.

- Jeg har stemt for aftalen med god samvittighed, for jeg ser det som en god aftale, og jeg skal kunne se mig selv i spejlet, siger Claus Redder Madsen.

Han er godt klar over, at beslutningen om at skrive under på budgetaftalen, mens den øvrige socialdemokratiske byrådsgruppe trak sig fra forhandlingerne, kan få betydning for, om han kan blive i Socialdemokratiet.

- Jeg er som socialdemokrat opdraget til at indgå et godt kompromis og få mest mulig indflydelse. Jeg har den opfattelse, at det her er et godt budget, og så må jeg tage konsekvensen, siger han, som har siddet i byrådet i Solrød i 14 år.

Claus Redder Madsen forklarer, at der i den nye budgetaftale blandt andet er for 1,6 mio. kr. velfærdsforbedringer pr. år, styrkelse af ældreområdet og et løft på skoleområdet. At han synes, at socialdemokratiet har fået god indflydelse på aftalen, når man tænker på, at socialdemokratiet blot har de fire af de 19 stemmer i byrådet.

Han er derfor meget ærgerlig over, at der ikke var opbakning til, at hele den socialdemokratiske byrådsgruppen kunne være med, og at det ikke lykkedes ham, at overbevise sine partikollegaer om, at der udelukkende var tale om en 1-årig aftale.

Han forklarer yderligere om forløbet.

- Jeg mødte søndag eftermiddag op på rådhuset for at meddele borgmesteren, at socialdemokratiet ikke kunne stemme for aftalen, da jeg blev spurgt, om jeg ville skrive under som byrådsmedlem, svarede jeg ja, og det står jeg ved, forklarer Claus Redder Madsen.

Han forklarer, at der den seneste tid har været flere møder, hvor han som forhandlingsleder på vegne af socialdemokraterne blandt andet også havde sagt nej til en flerårig aftale. Og at der ikke var tale om en politisk partnerskabsaftale over flere år, men at det udelukkende var en 1-årig budgetaftale.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at der fra i hvert fald to i gruppen, ikke var tillid til, at det var, hvad jeg gik til forhandlingsbordet med. Hele det her forløb har vist en vis mistillid til min person, og derfor har jeg valgt at trække mig som gruppeformand. Lige nu sunder jeg mig og overvejer mit medlemskab af Socialdemokratiet, siger Claus Redder Madsen, som har været medlem af Socialdemokratiet i mere end 30 år.

Det mangeårige medlem af byrådet forklarer, at han er gået i tænkeboks med hensyn til, hvad han skal gøre. Han er af den opfattelse, at han fortsat har masser af energi i forhold til det politiske arbejde for Solrød, og han kan da også se tilbage på, at Socialdemokratiet ved seneste valg, med ham ved roret, gik frem.

Bestyrelsen i Socialdemokratiet i Solrød vil i de kommende dage se på, hvilke konsekvenser Claus Redder Madsens beslutning om at gå enegang i forbindelse med budgetaftalen i Solrød skal have.