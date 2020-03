Uglegårdsskolen renoveres for millioner

Uglegårdsskolen i Solrød Strand er nedslidt, og derfor har et enigt byråd vedtaget en gennemgribende renovering, hvor første etape går i gang her i foråret.

Et enigt byrådet godkendte første etape til tæt ved 3 mio. kr. af en 10-årig genopretningsplan på det seneste byrådsmøde. I alt lægger genopretningsplanen op til, at der skal bruges 30 mio. kr. på at renovere skolen over de kommende 10 år.