Sådan ser det udvidede Pilehavehus ud. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Udvidelsen af Pilehavehus er indflytnings- klar 1. februar 2021 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvidelsen af Pilehavehus er indflytnings- klar 1. februar 2021

Sydkysten - 03. november 2020 kl. 10:24 Kontakt redaktionen

Vallensbæk: Nu er der ikke længe til, at nye beboere kan flytte ind i de 16 nybyggede lejligheder i Pilehavehus. Ældreboligerne nærmer sig nemlig med hastige skridt det færdige resultat og står derfor klar til indflytning den 1. februar 2021. Det betyder også, at det er tid til at ansøge, hvis du vil i betragtning til en lejlighed.

De 16 nye lejligheder

De snart færdige ældreboliger er placeret mod nord i forlængelse af det eksisterende Pilehavehus. Formålet med de nye lejligheder er at udvide tilbuddet til pensionister og handicappede, begge med funktionsbegrænsninger.

- Jeg glæder mig over, at vi nu kan tilbyde lidt større forhold for både ægtepar og enlige. Fremover kan man vælge mellem tre størrelse boliger med en super beliggenhed tæt på indkøb og caféen, hvis man ikke selv laver mad, siger Jytte Bendtsen, formand for social og sundhedsudvalget.

De 16 nye lejligheder består af seks lejligheder på 65 m2, otte lejligheder på 75 m2 og to lejligheder på 85 m2, hvoraf sidstnævnte er beregnet til ægtepar. Lejlighederne har alle hævet køleskab og komfur samt egen altan eller have. Herudover er der indrettet et fællesrum med køkken på hver etage og et fælles vaskerum.

- Det har været spændende og lærerigt at være en del af byggeprocessen, og jeg glæder mig over det gode samarbejde, der har været i styregruppen, hvor både repræsentanter for Ældreråd, beboere i Pilehavehus og social og sundhedsudvalget alle har bidraget til disse fine boliger, fortsætter Jytte Bendtsen.

Der er allerede nu mulighed for at ansøge om en af de nye ældreboliger i Pilehavehus.