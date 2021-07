Som noget nyt i år var der sørget for ekstra underholdning til deltagerne: nemlig en putte-konkurrence mellem de to politikere. Dysten var en sand gyser, der bølgede frem og tilbage, men til sidst kunne Sengül Deniz trække sig sejrrigt ud af opgøret.

Udvalgsformænd besøgte golfforløb for kronikere

07. juli 2021

ishøj: Sengül Deniz (Ishøj Listen) og Merete Amdisen (Socialdemokratiet) var på besøg hos Ishøj Golfklub, der for fjerde år i træk har haft et golfforløb for personer med en kronisk sygdom.

Vejret kunne ikke have været bedre, da det var sidste dag på dette års golfforløb for personer med en kronisk sygdom.

Forløbet er resultatet af et samarbejde mellem Ishøj Golfklub, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk og Ishøj Kommune. Formålet er at introducere golf som en fysisk aktivitet, der gavner både det fysiske helbred og humøret.

Ligesom de foregående år har forløbet været en succes. Holdet blev hurtigt fyldt, og forventningen er da også, at rigtig mange af deltagerne vil forsætte med at holde sig aktive ude på golfbanen.

Nogle der også fik oplevet, hvad golfen kan bidrage med, var formand for Social og Sundhed, Merete Amdisen og formand for Kultur og Fritid, Sengül Deniz. De var begge mødt op for at høre mere om initiativet, og de erfaringer man har gjort sig.

Men derudover fik de to politikere også rykket ved deres opfattelse af golf.

- Som mange andre har jeg nok set golf som lidt af en overklasse-sport. Den vildfarelse er jeg blevet hevet ud af i dag. For jeg kan se, at det er noget alle kan være med til, og som har rigtig mange gode ting at byde på. Man får gået en masse og hygget sig med hinanden, mens man er ude i det fri og lytter til fuglefløjt. Det er ikke forbeholdt nogen i vores samfund. Det er noget vi alle sammen kan være med på og få glæde af, fortæller Merete Amdisen.

Det samme gør sig gældende for Sengül Deniz, der samtidig blev bekræftet i, hvor vigtig foreningslivet og dets mange frivillige er for samfundet:

- Dette forløb er et godt eksempel på det jeg som formand for Kultur og Fritid tit har sagt. Det at være en del af en idrætsforening, det er ligesom at få en recept i hånden. Du bliver en del af et fællesskab, og du får det rigtig godt med din krop. Efter en lang dag var jeg faktisk lidt træt, da jeg kom, men bare det at selv at spille en 5-10 min. gjorde, at jeg fik energi igen.

De to politikere er ikke de eneste, der er blevet inspireret af initiativet i Ishøj Golfklub. De seneste to år har Dansk Golf Union og Diabetesforeningen med støtte fra Friluftsrådet arbejdet for at starte lignende forløb op i resten af landet. I år er der 45 golfklubber, der følger Ishøj Golfklubs gode eksempel.