Udvalg vender tommelen ned til fire etager

Sydkysten - 08. marts 2021 kl. 11:21 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Nyt lejlighedsbyggeri er på tegnebrættet i Tune, men mens ejeren af Industrilunden 1 ønsker at bygge i op til fire etager på matriklen, så har et enigt Plan- og udviklingsudvalg besluttet, at det ikke kommer til at godkende en lokalplan, hvor det er muligt.

Udvalget har givet ejeren og bygherren mandat til at komme med et forslag til en lokalplan for området. Den skal holde sig indenfor kommuneplanen, og derudover har udvalget udstukket yderligere retningslinjer og principper, som byggeriet skal holde sig indenfor.

- Det er helt i tråd med vores politik, at vi giver bygherre mandat til at udforme et forslag til en lokalplan, når det drejer sig om en enkelt byggegrund, siger Marc Genning (V), formand for Plan- og udviklingsudvalget.

- Men det har været vigtigt for os at sende et signal om, at vi ikke kommer til at godkende en lokalplan, der gør det muligt at bygge i fire etager. Det passer ikke ind i Tunes bymidte, og vi ved af erfaring, at Tuneborgerne ikke ønsker byggerier i mere end to etager. Jeg håber, at beslutningen kan give noget ro og tryghed til borgerne i Tune.

Kommuneplan tillader fire etager

Det fremgår af udvalgets dagsorden, at det projekt, som bygherre har sendt ind til forvaltningen, består af i alt 10 etagebyggerier i fire etager. Bygherre har et ønske om, at boligerne bliver på mellem 115 og 120 kvadratmeter.

Når bygherren har anmodet om at bygge i fire etager, kan det hænge sammen med, at Kommuneplanen for Greve Kommune giver den mulighed.

Marc Genning fortæller, at der i øjeblikket arbejdes på en ny Kommuneplan, og her ser han gerne, at Tune får en selvstændig del.

- I mine øjne skal Tune ikke have de samme rammer, som der er i eksempelvis Hundige. Det er et helt andet område, som bærer mere præg af landsby. Det bør også afspejles i en kommende kommuneplan, siger Marc Genning

Udover bygningshøjden har udvalget besluttet, at lokalplanen som udgangspunkt skal sørge for, at bebyggelsen passer ind i det omkringliggende område, herunder Spæncom-grunden, som den grænser op til.

Der skal være fokus på støj, da der bygges tæt ved erhverv, bebyggelsen må ikke blive for tæt, så det fremstår som en stor blokbebyggelse. Det skal også undersøges, hvilke boliger, der er behov for i området, så der eventuelt kan laves bestemmelser i lokalplanen omkring varierende boligstørrelser.

Ifølge tidsplanen kommer udvalget til at behandle lokalplansforslaget til november, hvorefter det sendes i otte ugers høring. Den endelige lokalplan forventes at blive vedtaget i marts 2022.