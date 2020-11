Se billedserie Indehaver af DC Kontormøbler, Jan Madsen, og de to innovationsstuderende Duygu Yorulmaz og Sami Koko, arbejder sammen om at genanvende tøj til akustikdæmpende elementer. De har testet og testet og er nu tæt på at have fundet en løsning, som de kan arbejde videre med og som med tiden kan sælges til kontormiljøer fra blandt andet DC Kontormøbler. Foto: Søren Schaadt Larsen

Udslidt genbrugstøj bliver til godt kontormiljø

Sydkysten - 01. november 2020 kl. 13:32 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Din kærestes gamle, slidte t-shirt - du ved den med alle hullerne. Den som han/hun går i de søndage, hvor man ikke forlader sofaen. Den t-shirt, som man vil være pinlig over at aflevere til genbrug... Den t-shirt kan faktisk fortsat gøre nytte - og her taler vi ikke om, at et 80'er-retro-puddelrockband søger nye laser.

Duygu Yorulmaz og Sami Koko arbejder lige nu sammen med Ishøj-virksomheden DC Kontormøbler og indehaver Jan Madsen om, at genbruge tekstilfibre til støjabsorberende skærme, som kan bruges i kontormiljøer.

- Ved at shredde tekstilerne, kan vi genanvende dem i akustikmoduler. På den måde får tøjresterne nyt liv, forklarer Sami Koko. Han viser en bunke på 250 kilo gammelt tøj frem.

- Det kan man ikke sælge i genbrugsbutikkerne, og i stedet for at destruere det, arbejder vi på at genanvende det, siger Jan Madsen.

Innovationsprojektet kalder de ReTex Sound - ReTex står for Recycled Textile, altså genbrugte tekstiler.

Her arbejder de på, at genbruge gammelt tøj og de møbler, som DC Kontormøbler får tilbage, når kunderne køber nye, til nye akustikdæmpende moduler. Planen er, at de så igen kan sælges i DC Kontormøbler - eller andre steder.

Idé, studerende og verdensmål Duygu Yorulmaz og Sami Koko studerer Innovation og Entrepreneurship på Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i Næstved, men de bor begge på Vestegnen. Sami Koko har tidligere været tilknyttet Ishøj Erhvervsforenings erhvervshus, og det var gennem netværket herfra han kom i kontakt med Jan Madsen, som er formand for foreningen. Det var også Jan Madsen, som havde den oprindelige idé:

- Jeg havde en idé, men jeg skulle bruge nogen til at løfte den. Da Sami henvendte sig, snakkede vi om den, og han sprang til, siger Jan Madsen. En anden del af hans idé er at arbejde hen mod nogle af FNs Verdensmål - blandt andet at spare på jordens ressourcer ved hjælp af cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi Cirkulær økonomi har det formål, at holde ressourcer indenfor det økonomisk kredsløb. Dybest set skal man undgå at brænde ressourcer af og proppe slakkerne i et hul, hvor de ikke gør nogen gavn.

I stedet skal man finde metoder til at genanvende eksempelvis tøjfibre, så de enten kan blive til nyt tøj eller finde anvendelse et andet sted, som eksempelvis i akustikmoduler.

- Vi skal passe på vores klode. Vi har ikke uendelige ressourcer, og hvis der fortsat skal være noget tilbage til vores børn, så skal vi arbejde på at genanvende ressourcer, siger Jan Madsen.

Og det er netop, hvad cirkulær økonomi går ud på - at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb.

Og det er netop, hvad cirkulær økonomi går ud på - at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb.

- Her i Danmark køber vi i snit 16 kilo nyt tøj om året. Det er tre gange mere end i de andre nordiske lande. Det kræver enorme ressourcer at producere tøj. For eksempel kræver det 1400 liter vand at producere en t-shirt - og det er foruden kemikalier og alt muligt andet, siger Sami Koko, som fortæller, at meget af det efterfølgende bliver brændt. Han tilføjer:

- I 2015 blev der produceret omkring 53 millioner tons tøjfibre til beklædning og under 1% blev genbrugt og genanvendt, forklarer Sami Koko.

- Vi tilfører nyt liv til tøjet, så det kommer ind i et cirkulært kredsløb, forklarer Duygu Yorulmaz.

Den nyeste viden Akustikmodulet kan bestå af en del af en gammel bordplade fra et kasseret kontormødel og tøjrester. Derudover en lille tynd spånplade af genbrugstræ og lidt lim.

Verdensmålene FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling består af 17 mål og 169 delmål. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Verdensmålene forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Blandt andet handler mål nummer ti om at sikre mindre ulighed, mens nummer 12 handler om at sikre bæredygtigt forbrug.

- Vi har snart en prototype klar, og den består af 80 til 90 procent genbrugsmaterialer, forklarer Sami Koko.

I forløbet har de to studerende arbejdet hos DC Kontormøbler, hvor Jan Madsen løbende har været med i processen, og vejledt dem omkring, hvad der fungerer på kontormøbelmarkedet, men han understreger, at projektet aldrig var blevet til noget uden Duygu Yorulmaz og Sami Kokos kompetencer:

- De kommer med den nyeste viden indenfor innovation og entrepreneurship, og de har virkeligt løftet det her projekt, forklarer Jan Madsen.

- Der, hvor vi er nået til nu, har jeg en stærk tro på, at det er noget, vi kan sælge her i DC Kontormøbler, siger han.

- Jeg ved behovet er der. Akustikmoduler er meget efterspurgte, siger Jan Madsen.

Kvinder skal producere For at sælge dem i virksomheden, skal der sættes en reel produktion i gang - hvilket de også har overvejet. Og her har de tænkt endnu et verdensmål ind - nemlig mindre ulighed.

- Når vi er i Ishøj, så er der rigtigt mange mennesker, og mange af dem har ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Specielt kvinderne er svære at få i job - det kæmper jobcentrene med, forklarer Sami Koko. Han og Duygu Yorulmaz har derfor talt med nogle jobcentre om projektet:

- Ved at få dem til at hjælpe os med produktionen, kan vi hjælpe dem med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, forklarer Sami Koko.

- Det var de positive overfor, forklarer han og understreger, at børn, der er vokset op med forældre i job, har langt større chance for selv at komme i job og dermed klare sig selv.

- Vores projekt rammer virkeligt mange gode formål, men det er samtidig så simpelt. Det har fået mange mennesker til at spærre øjnene op og vores undervisere følger grundigt med i, hvad vi laver, siger Duygu Yorulmaz.

De har også selv en stor tro på projektet, og regner også med at arbejde videre med det, når de i januar får udleveret deres bachelordiplomer.

Og hvis ikke det bliver ReTex Sound, de arbejder videre med, så brænder både Duygu Yorulmaz og Sami Koko for at gøre en forskel i verden:

- Vi vil rigtigt gerne arbejde videre med cirkulær økonomi - og gerne i vores eget firma, forklarer de.

Jan Madsen mener, at potentialet for at arbejde videre med akustikmodulerne er til stede, og at ideen kan sprede sig vidt og bredt:

- Vi udvikler det færdigt, og så må vi se, om vi kan få tilført noget ekspertise og finansiering udefra til at løfte det videre højere ud i verden. Potentialet er der.