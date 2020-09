Efter førstebehandlingen af budgettet, så vil der mellem partier og lister i den kommende tid være mere detaljerede drøftelser. Budgettet er i høring frem til den 16. september, og det bliver vedtaget ved 2. behandlingen den 5. oktober.

Udsigt til skattestigning i Solrød

Sydkysten - 09. september 2020

Borgerne i Solrød kan med stor sikkerhed forvente en skattestigning, det er meldingen efter byrådsmødet mandag aften, hvor et eventuelt kommende Borgernes Hus også blev diskuteret heftigt af de folkevalgte.

Politikerne i Solrød havde første behandling af budgetforslaget for 2021-2024 på bordet, og der er allerede nu et bredt flertal bag de store linjer i forslaget, men ønsket var fra mange sider et så bredt forlig som overhovedet muligt.

Det nuværende forslag rummer nødvendige investeringer, fastholdelse af serviceniveau og en lille skattestigning.

Borgmester Niels Hörup (V) åbnede punktet med at konstatere, at flere borgere er lig med flere udgifter, og det mente han, at Solrød kan håndtere.

- Vi er en kommune i vækst. Vi har et stigende befolkningstal og flere ældre, der bliver ældre. Det gør, at vi som en kommunal virksomhed har en række ekstra opgaver. Det kan vi rumme i det her budgetforslag. Det er rart, at vi kan finansiere investeringer, og at vi har en robust kassebeholdning. Der er lagt op til, at vi bruger 37 millioner af kassebeholdningen. Der er i budgetforslaget også indlagt en såkaldt usikkerhedspulje på 12 millioner kroner. Som en del af coronaen er ledigheden steget, og det er derfor sund fornuft med en »buffer«, sagde han og fortsatte:

- En forudsætning for budgetforslaget er, at der sker en skattestigning over de kommende fire år, som skal dække merudgiften i forbindelse med udligningsreformen, som slog fast, at Solrød Kommune skal betale endnu flere penge til andre kommuner i udligning. Der er således lagt op til, at skatten stiger med 0,11 procentpoint i 2021, forklarede borgmesteren.

Borgmesteren uddybede, at skattestigningen vil, når man ser på den gennemsnitlige indkomst hos borgerne i Solrød, som i de seneste tal er opgjort til 262.686 kroner, svare til en skattestigning pr. borger på 24,07 kroner om måneden.

Blücher er stemplet ud

Emil Blücher (LA) undrede sig over den pressemeddelelse, som kommunen har sendt ud forud for mødet med overskriften "Et budget uden nedskæringer".

- Vi havde nok skrevet "Et budget med skattestigninger", sagde han og refererede til udsigten til skattestigninger.

Emil Blücher sagde videre, at han anerkendte administrationens oplæg til budgetforslag, men at det ikke var det samme som, at han kunne støtte budgetforslaget.

Emil Blücher kunne dog på mødet med det samme melde, at Liberal Alliance er stemplet ud af forhandlingerne, da han ikke vil stemme for en skattestigning, og han ikke vil opleve forhandlinger som sidste år, hvor han til sidst ikke følte sig velkommen ved forhandlingsbordet.

Blücher luftede desuden på mødet, at han har en lumsk fornemmelse af, at der kommer et nyt rådhus eller Borgerne Hus til en pris på mellem 200 og 300 millioner kroner, og han mente ikke, at tiden er til et nyt rådhus. Han erkendte dog, at der ikke er taget en endelig beslutning om projektet.

- Men jeg har været længe nok i gamet til, at der ikke bliver sat sådan et stort skib i søen, hvis man ikke arbejder sig hen imod det, konstaterede han.

Klinger hult

Radikales Bo Nygaard Larsen havde også svært ved at se fornuften i et eventuelt nyt rådhus.

- Det ser noget underligt ud, at man med den ene hånd vil opkræve mere i skat, mens man med den anden vil bygge et nyt rådhus. Det klinger hult, og det klinger slet ikke i radikale ører. Radikale vil derfor gå til forhandlingerne med det ønske, at den varslede skattestigning bliver trukket tilbage. Vi skal ikke hæve skatten for at få et nyt rådhus, slog han fast.

Brian Mørch (DF) følte ikke, at der havde været nok oplysninger fremme om det eventuelt nye rådhus.

- Jeg synes, vi mangler en pladsanalyse. Har vi brug for et nyt rådhus? Det vil jeg gerne have svar på, sagde han, uden at han dog fik noget svar.

Henning Christiansen fra HavdrupListen var tydeligt irriteret over drejningen på debatten om nyt rådhus.

- Nyt rådhus? Uha, skræmme, skræmme, skræmme. Det handler om, at vi er en vækstkommune og får brug for flere medarbejdere. I dag har de dårlige arbejdsbetingelser og sidder for tæt sammen. Det nuværende rådhus har en del år på bagen, og det kan vi sælge. Det vil være velegnet til mindre boliger, som for eksempel ungdoms- eller ældreboliger, da det ligger centralt. Og så kommer der penge ind fra salget. Så det handler om en ny arbejdsplads, Borgernes Hus.

Det er noget sludder

Borgmesteren var ikke enig i Emil Blüchers udlægning omkring en pris på 200-300 millioner kroner for et nyt rådhus, og han tog derfor til genmæle.

- Det er noget sludder. Der er gang i en foranalyse, hvor økonomien bliver undersøgt. Borgernes Hus vil være meget mere end et rådhus. Det er et bymidteprojekt, hvor vi lige nu kun har gang i forundersøgelser. Tidsplanen er, at vi først i 2022 endeligt trykker på knappen eller også bliver projektet hældt af brættet. Det er derfor forkert at sige, at der er truffet en beslutning, sagde Niels Hörup.

Konservatives Hans Odder mindede de øvrige folkevalgte om, at beslutningen først træffes i 2022, og så er det det nye byråd, der skal tage stilling.

Høring og forhandling

I den kommende tid vil der pågå forhandlinger med input fra de forskellige partier og lister frem mod 2. behandlingen.

Nogle af partierne kom med en forsmag og meldte klart ud, hvad de mere detaljeret går efter, og andre holdt det lidt mere tæt. Konservatives Hans Odder nøjedes ved førstebehandlingen med at melde, at De Konservative kommer glade til forhandlingerne, når de bliver inviteret. De to fra SF var fortrøstningsfulde og var glade for, at der ikke er lagt op til serviceforringelser, og Radikale ville ligeledes gå til forhandlingerne med et åbent sind med løsninger til glæde for hele Solrød. Socialdemokratiet meldte igen ud - i øvrigt helt på linje med Radikale, at det er vigtigt at få sat overgangen fra vuggestue til børnehave op fra 2 år og 10 måneder til 3 år.

- Når vuggestuebørn bliver overflyttet så tidligt, har det konsekvenser både for de mindste og de største børn, sagde Jonas Ring Madsen, som ellers lagde vægt på, at budgetforslaget var et godt udgangspunkt for de kommende forhandlinger.

Budgettet er i høring frem til den 16. september kl. 9, og det vedtages endeligt på byrådsmødet ved andenbehandlingen, som finder sted den 5. oktober.