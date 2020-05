Udsigt til renere strand

- Vi har en lækker strand i Greve, som hver sommer bliver flittigt besøgt. Den skal vi selvfølgelig gøre så indbydende som muligt. Derfor er jeg glad for, at vi nu kommer i gang med at fjerne tang og fedtemøg, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Mortan Martinsson.