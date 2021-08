Her kommer Ishøjs nye herberg til at ligge. PR-foto

Udsatte borgere i Ishøj får nu et herberg

Sydkysten - 25. august 2021 kl. 13:10

Ishøj: Den 1. september slår Ishøjs nye, kommunale herberg dørene op på Ishøj Søvej 3.

Her kan udsatte og hjemløse voksne få tag over hovedet og adgang til et køkken og bad - og ikke mindst støtte fra socialfaglige ansatte.

Åbningen vækker glæder hos Kenneth Nielsen, der er formand for Udsatterådet i Ishøj Kommune:

- Vi er glade for, at vi nu har fået et herberg i Ishøj og på den måde gør noget godt for Ishøjs udsatte borgere. Vi er i Udsatterådet meget imponerede over stedets faciliteter og indretningen på værelserne, og vi er især glade for, at stedet åbner nu, hvor vejret er ved at blive koldere.

Bedre mulighed for at hjælpe de udsatte

Det nye herberg er fysisk placeret sammen med flere af Ishøjs andre sociale tilbud - blandt andet rusmiddelbehandlingen Pitstop og de såkaldte skæve boliger, Søhaven.

Placeringen af herberget gør det lettere for Ishøj Kommune at hjælpe borgerne - ikke kun på boligfronten, men også i deres samlede livssituation.

- Med det nye herberg får vi et håndholdt tilbud i lokalmiljøet, og samtidig får socialområdet i Ishøj større mulighed for at arbejde på tværs af vores forskellige tilbud. På den måde kan vi løfte kvaliteten i arbejdet med at hjælpe vores mest udsatte borgere, siger borgmester Ole Bjørstorp.

Udsatte skal have en bolig først

Oprettelsen af det nye herberg foregår i samarbejde mellem Ishøj Kommune og Socialstyrelsen og sker med udgangspunkt i en anerkendt tilgang til hjemløshed, som allerede bliver brugt i mange danske kommuner.

Her ligger fokus på, at udsatte borgere først og fremmest skal have tag over hovedet, før kommunen kan arbejde med eventuelle andre udfordringer, som en udsat borger kan have.

På den måde kan et herberg bidrage til, at udsatte borgere på sigt kan opnå en meningsfuld tilværelse i egen bolig med mest mulig selvbestemmelse.

- På herberget kan udsatte borgere arbejde med mål, som de selv har valgt. Det kan for eksempel være at komme i behandling, få kontakt til familie eller måske starte på en uddannelse eller et job. Opholdet kan på den måde blive et springbræt for en udsat borger til at komme nærmere en meningsfuld tilværelse, siger Merete Amdisen, formand for Social - og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune.

Det nye herberg bliver indviet ved et arrangement den 26. august, hvor bl.a. social-og ældreminister Astrid Krag deltager.