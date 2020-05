Udligningsreform bliver dyr for Vallensbæk

- Jeg mener stadig, at det er helt urimeligt, at vi bliver straffet for at drive Vallensbæk Kommune fornuftigt og effektivt - hvorimod de kommuner, der bare sidder på hænderne, kan se frem til at blive belønnet. Men det, at vi er på top-3 af de kommuner, der procentuelt afleverer mest til udligningen, har jo nok også været med til at overbevise regeringen og dens forligspartier om, at vi økonomisk set er en yderst bæredygtig kommune, siger borgmester Henrik Rasmussen og fortsætter: