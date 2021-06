Udendørs plancher i Strandparken markerer 40-års jubilæum

- Strandparken er i dag en rekreativ oase for os, hvor natur, kultur og bevægel-se bliver forenet på smukkeste vis. Her oplader vi batterierne på den måde, som passer os bedst. For nogen er det en kulturel oplevelse på kunstmuseet ARKEN med en efterfølgende gåtur på stranden, for andre et møde med venner og familie på café eller til grillhygge. Derudover inviterer den skønne natur til masser af bevægelse og motion. Alt det skaber stor rekreativ værdi for menne-sker på hele Vestegnen, og det er meget imponerende at se, hvordan arealet har udviklet sig gennem 40 år. Det bliver tydeligt for dem, som ser udstillingen, siger formand for Kultur og Fritidsudvalget, Sengül Deniz.