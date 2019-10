Tyve overrasket og mistænkelig bil set ved indbrud

Indbrudstyve overrasket på Spurvevej i Solrød Strand lørdag klokken 21.31. Her fik politiet en anmeldelse fra en opmærksom mand, der som nabo havde hørt en underlig lyd. Da han undersøgte det nærmere, så han hos naboen to mænd, som ikke umiddelbart hørte til på stedet. Anmelderen gav sig til kende, hvorefter de to mænd forsvandt fra stedet. Politiet kørte til stedet med flere patruljer, herunder en hundepatrulje, og var fremme efter tre minutter med første patrulje, som kunne konstatere, at et vindue var brudt op. Indenfor på adressen havde de to mænd rodet rundt i soveværelset blandt tøj og smykkeskrin, men formentlig ikke nået at stjæle noget. De to mænd blev beskrevet som: A: Mand, Dansk af udseende, 30-40 år, Kropsbygning: Kraftig, Hudfarve: Hvid, Hårfarve: Lys, Hårlængde: Kort, Yderligere kendetegn: Manden var enten skaldet, eller havde meget tyndt hår. Han talte dansk, var iført mørkt tøj, sorte sko med hvide såler; Den anden mand var iført mørkt tøj. Politiet fandt ikke de to mistænkte, som nu forsøges identificeret ud fra eventuelle tekniske spor på gerningsstedet.