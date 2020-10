Tyve fanget på overvågningskamera

På Tinghaven i Tune var der forsøg på indbrud i en villa, idet en mand tog i håndtagene på dørene, som var låste. Der blev ikke anvendt nogen redskaber. Manden blev råbt an af den kvindelige beboer, som så manden fra køkkenet. Herefter forlod manden stedet. Signalement: Mand, 30-40 år, 180-185 cm, iført kasket, mørk vindjakke, cowboybukser, handsker.

Søndag forsøgte to gerningspersoner at lave indbrud i en enden villa på Damager Vænge.

Her kunne der ses færden omkring villaen, idet to personer fremgik på videoovervågningen. Personerne gik dog ikke ind i huset. Signalementer af to personer: A: Mand, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Hvid, Iført: Hue, Maskering op til næsen, lys dunjakke, mørke joggingbukser, sorte sko, arbejdshandsker, og B: Kvinde, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Hvid, Iført: Hue, knælang lys jakke, mørke bukser og lyse sko.