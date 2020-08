Tyv stjal pung, mens villaejer lå og sov

Fredag morgen melder Midt- og Vestsjællands Politi om to indbrud de seneste dage.

Her var gerningspersonerne inde i en villa, efter at de havde brudt et vindue op. Villaejeren lå og sov, da der blev stjålet en pung med 500 kroner i og smykker fra villaen.