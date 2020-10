Tyv stjal kød i butik

Tirsdag den 20. oktober kl. 18.28 tilkaldte personale i en butik på Vallensbæk Stationstorv politiet, fordi man havde tilbageholdt en mistænkt butikstyv.

En patrulje kørte frem og endte med at sigte en 21-årig mand for tyveri af kød for næsten 500 kr.