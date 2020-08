Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Tyv fanget på overvågningskamera

Sydkysten - 31. august 2020 kl. 09:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag aften kontaktede en beboer i en villa på Tune Birkevej Midt- og Vestsjællands Politi.

Han oplyste, at oplyste, at der var indbrud på hans bopæl, hvilket han kunne se på overvågningen. Da han kom hjem til sin bopæl, var hans hoveddør åben. Ved ankomst kunne det konstateres, at gerningsmanden allerede havde forladt stedet. Gerningspersonen havde været i hele huset, der var blevet gennemrodet.Der blev ikke stjålet noget. Signalementer: A: Mand, sort fuldskæg, hættetrøje med cirkulært print. Køretøjer: Kørende i mindre personbil.

På Parkås har der de seneste dage været to indbrud i villaer.

Ved den ene villa lå et håndtag til et vindue udenfor. Et våbenskab var efterfølgende blevet brækket op, men det er uvist, hvad der blev stjålet.

I forbindelse med det andet indbrud på vejen er det også uvist, hvad der blev stjålet.

Også på Tranebærvej har der været indbrud i en villa, og her er der endnu intet overblik over udbyttet for gerningspersonen.