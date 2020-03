Artiklen: Tvinges til at holde byrådsmøder - nu ændrer ministerium regler

Social- og Indenrigsministeriet påbyder kommunerne at holde kommunalbestyrelsesmøder - og det betyder en række kommuner møderne, som per definition er offentlige, på trods af coronapandemien.

Kommunerne er underlagt nogle særlige regler fra Social- og Indenrigsministeriet, som gør at de fortsat skal afholde de planlagte møder. Der er muligheder for at deltagere kan deltage elektronisk og på sikker afstand, men som altid er møderne offentlige. Hvorfor er møderne ikke underlagt de samme restriktioner, som resten af samfundet er i forbindelse med corona-pandemien?

Hvad gør man fa ministeriets side, for at undgå eventuelle smittekilder ved sådanne møder?