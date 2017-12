Se billedserie Tvillingemødrene Nadia Duus Nielsen (til venstre) og Pernille Zetterwald (til højre) mødte hinanden på neonatalafdelingen på Roskilde Sygehus. I dag er de veninder og har sammen lavet tøjlinjen »Lucky Angel«, der henvender sig til for tidligt fødte børn. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Send til din ven. X Artiklen: Tvillingemødre laver tøj til for tidligt fødte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tvillingemødre laver tøj til for tidligt fødte

Sydkysten - 05. december 2017 kl. 09:49 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et noget utraditionelt møde, der i 2010 blev grundlaget for et tæt venskab - og senere en virksomhed - mellem Pernille Zetterwald fra Mosede og Nadia Duus Nielsen fra Karlslunde. De to kvinder mødtes på neonatalafdelingen på Roskilde Sygehus, hvor Pernille Zetterwald netop havde født sine tvillinger ved et planlagt kejsersnit.

Børnene vejede dog kun henholdsvis 2210 og 2000 gram, og de var ikke helt færdigudviklede. Derfor måtte de og forældrene forblive indlagt på hospitalet i 14 dage, hvor de mødte Nadia Duus Nielsen samt hendes mand og nyfødte tvillinger, der var kommet til verden i 33. uge af graviditeten.

Pernille og Nadia blev hurtigt klar over, at de havde meget til fælles, fordi de oplevede mange af de samme udfordringer med deres børn. En af udfordringerne var at finde noget tøj, der passede.

- Da vi skulle have tøj, var der ikke noget i den rigtige størrelse. Det var ikke til at opdrive. Og det tøj, der endelig var, kunne børnene ikke ånde i, fortæller Pernille Zetterwald.

Begge mødre oplevede desuden, at deres børn var meget generet af syninger og mærker i tøjet.

- De kunne simpelthen vågne, pludselig tage sig til hovedet og hive i ting - men de var for små til at sætte ord på hvorfor. Jeg tænkte: Hvad er det, der foregår? siger Nadia Duus Nielsen.

Med tiden blev de to mødre klar over, at deres børn var meget følsomme - eller sensitive, som de kalder det - og at det ikke kun var størrelsen på babytøjet, som var et problem. De savnede tøj uden indvendige syninger og mærker, som børnene ikke behøvede at få over hovedet, når det skulle af og på. Dermed opstod ideen til en ny virksomhed.

Vil dele erfaringer Pernille og Nadia satte sig for at lave deres eget børnetøj i små størrelser, der imødekom de behov, som de selv oplevede, da deres børn var nyfødte. Gennem de første år med børnene havde de samlet en masse erfaringer, som de gerne ville dele med andre.

- Vi vil gerne gøre det nemt - og samtidig få nogle fordele med, som vi ikke følte, der var i det tøj, vi selv fandt, siger Pernille Zetterwald.

De to kvinder brugte først en del tid på at beslutte, hvordan tøjet skulle se ud, og hvordan det skulle produceres. De endte med at vælge et simpelt, lyst design, hvor trøjerne udstyres med kimono-lukning, så de ikke skal over hovedet på barnet. Samtidig er huerne lavet, så de dækker barnets ører, og dermed kan de være med til at begrænse støj fra omgivelserne. Både Pernille og Nadia oplevede nemlig, at deres børn var meget følsomme over for lyde og støj.

Tøjet, som udelukkende er lavet af økologisk bomuld, har kun udvendige syninger og mærker, og det er designet sådan, at ærmer og bukseben kan smøges op. På den måde kan børnene passe det i længere tid, fortæller Nadia Duus Nielsen.

- Vores tøj går fra uge 32, som er en meget lille størrelse. Der er også børn, som er mindre end det, men her bruger man slet ikke noget tøj, fordi de ofte ligger i kuvøse, bliver svøbt eller ligger hud til hud, fortæller hun.

I øjeblikket er tøjserien, der hedder Lucky Angel, endnu et projekt, som de to kvinder har ved siden af det arbejde, de passer til hverdag. Pernille Zetterwald er socialpædagog, mens Nadia Duus Nielsen er akupunktør og zoneterapeut.

Værdighed i fokus I fremtiden håber de dog på at få mulighed for at bruge mere tid på virksomheden. De to kvinder er nemlig fulde af ideer til fremtidige projekter.

- Der er flere ting, vi har talt om. For eksempel vil vi gerne ud og holde foredrag eller hjælpe præmaturforeningen (en støtteforening for familier med for tidligt fødte børn, red.), så vi kunne gøre en forskel ved at tale om de erfaringer, vi har, siger Nadia Duus Nielsen, der fortæller, at de også har et stort ønske om at komme ud på landets neonatalafdelinger.

De to kvinder forklarer, at det først og fremmest er lysten til at give videre og hjælpe andre i samme situation, der driver værket. Samtidig mener de, at for tidligt fødte børn og deres forældre fortjener bedre muligheder for at finde noget tøj, som passer børnene og tager hensyn til deres behov.

- Vi har begge to mødt kommentarer om, at vi burde gå ned i Fætter BR og købe noget dukketøj. Det kunne vi godt have gjort, men det er også et spørgsmål om værdighed. Man får jo de her ønskebørn, som man virkelig glæder sig til at få og vise frem for hele verden, siger Pernille Zetterwald.

Er man interesseret, kan man læse mere om børnetøjet og de to kvinder bag på www.luckyangel.dk. Det er også her, at tøjet forhandles.