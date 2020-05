Tusindvis af træer plantet i Tune

Tune Skov er en statsfolkeskov, som strækker sig over 240 hektar land i et kuperet terræn ved Tune mellem Greve og Roskilde. Nu er der blevet plantet en masse træer til den nye Den nye skov i Tune har netop fået plantet en masse træer.

- Som ejendomsmæglerkæde er vi naturligvis stolte over at kunne bidrage med skoven, der ikke alene hjælper til et bedre klima, men også medvirker til, at mange mennesker nu er sikret rent drikkevand i generationer frem i tiden, siger Preben Merrild Angelo, adm. direktør i RealMæglerne.