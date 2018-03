Tusinder af boliger på vej

Der kommer i fremtiden flere boliger i Greve. Op mod 3000 nye boliger er der mulighed for at opføre de kommende 12 år. Partierne i byrådet er uenige om, hvilke boliger, det skal være.

Sydkysten - 29. marts 2018 kl. 09:45 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var engang et byråd, som var uenige om, hvordan fremtidens boligsituation skulle løses, men så skete der noget, som, om ikke fjernede uenighederne, så i hvert fald gjorde dem mindre.

Sådan kunne punktet om boligprognosen på byrådsmødet ved seneste møde i Greve starte, hvis det var et eventyr. Før vi når den næsten lykkelige slutning, starter vi med det faktuelle.

Det er nemlig ikke nogen hemmelighed, at nogle borgere i Greve gerne vil sælge deres hus og flytte i en lejlighed i stedet. Der er nu godt nyt til dem, for i boligprognosen er der udsigt til flere boliger end forventet i de kommende år. Boligprognosens samlede byggemuligheder er opgjort til knap 3000 såkaldte boligenheder i perioden 2018 til 2029. Det er godt 400 mere end Kommuneplanen 2017-2029 tilsagde. Dog skal det understreges, at det er tvivlsomt, om alle mulighederne bliver udnyttet.

- Det gode er, at der er gang i byggeriet, og det betyder, at der kommer flere til Greve. Der er brug for flere boliger til ældre og skilsmisseramte. Der vil blive bygget op mod 260 boliger hvert år de kommende fire år, og det er godt, lød det fra Venstres Marc Genning.

Punktet på dagsordenen vakte stor diskussion mellem de forskellige partier, for i planen er der lagt op til, at de nye boliger bliver private lejeboliger, og det vækker kritik fra Socialdemokratiet.

- Det er rigtigt, at der er mange boliger på vej. Hvis man kigger på boligprognosen, er der nul almene boliger. Private lejeboliger kan hjælpe nogle, men det er ikke alle, der har råd til dem. Vi opgiver ikke kampen for almene boliger, lød det fra socialdemokraten Niclas Bekker Poulsen.

Tidligere har det været diskuteret, om skilsmisseramte skal stå på akutlisten, og det mener Socialdemokratiet, at de skal. Venstre er imod, fordi der ifølge partiet ikke er nogen sikkerhed for, at skilsmisseramte vil få boliger, mens det også vil betyde, at der så vil være flere på akutlisten, som kommer længere væk fra en ny bolig.

- Det vil være dejligt, hvis alle kan få en bolig. I (Socialdemokratiet, red.) ønsker, at der skal stå skilsmisseramte på akutlisten, men der er nogle, som har større problemer end en skilsmisse. Når man bliver skilt, har man selv et ansvar. Vi kan ikke løse alverdens problemer. Da jeg blev skilt, kunne jeg selv købe en bolig, lød det fra Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti.

Flygtninge til debat

Det var ikke kun skilsmisseramte, som vakte debat under behandlingen af boligprognosen. Det gjorde flygtningene også.

Venstres Morten Dahlin forklarede, at flygtninge har ret til en bolig, og blandt andet derfor vil Venstre ikke bygge flere almene boliger, men i stedet sikre, at de midlertidige pavilloner bliver fastholdt.

- Vi vil prioritere permanente borgere og boliger til dem først, sagde Morten Dahlin, som også nævnte, at Greve Kommune er den kommune med 12. størst andel af almene boliger i landet.

Det fik socialdemokraterne til at tage ordet. Først John T. Olsen og herefter Niclas Bekker Poulsen. Begge forklarede de, at de er trætte af, at diskussioner om almene boliger altid ender med, at Venstre 'trækker flygtningekortet.'

- Jeg vil understrege, at der ikke kommer flere flygtninge, hvis vi får almene boliger, lød det fra Niclas Bekker Poulsen, som også mener, at fordelingen af almene boliger er 'helt skæv' i kommunen.

Derfor foreslår socialdemokraterne, at der fremover laves en klausul om, at der i nybyggeri opføres 25 procent almene boliger.

LA positive

Efter at flere tilhørere havde råbt, at det var tid til at komme videre, efter at snakken havde bølget frem og tilbage i en halv time, var det som om, at der skete en opblødning af den konfrontatoriske stemning.

- Der bør laves boliger, hvor man blander unge og ældre for at skabe en god kultur, lød det fra Enhedslistens Mehmet Zeki Dogru.

Liberal Alliances Rigge Nørmark var den næste til at tage ordet, og hun forklarede, at det er fint at blande forskellige befolkningsgrupper, og hun vil gerne kigge på, om der kan laves en vis procent almene boliger, når der bygges nye lejeboliger i kommunen.

- Samtidig vil vi gerne kigge på fordelingen af almene boliger i kommunen. Måske kan man konvertere nogle almene boliger til for eksempel andelsboliger i Hundige og så lave nogle almene boliger andre steder i kommunen, lød det fra Rigge Nørmark.

Den melding blev mødt positivt af både Venstre og Socialdemokratiet, hvor sidstnævnte især var glad for løftet om at kigge på en fast procentdel almene boliger i kommunen fremover, når byggekraner rykker ind.

Således endte det med, at partierne trods store uenigheder måske kan finde hinanden på nogle områder, når snakken falder på boliger. Om det ligefrem er en lykkelig slutning på 'boligeventyret', må man selv konkludere, men sikkert er det, at der i de kommende år vil blive opført flere boliger i Greve.