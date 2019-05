Se billedserie Her ses Gunner Handreck og Inger Jørgensen.

Send til din ven. X Artiklen: Ture til sydens sol giver ældre livsglæde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ture til sydens sol giver ældre livsglæde

Sydkysten - 12. maj 2019 kl. 05:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert år tager flere af beboerne på Plejecentret Christians Have i Solrød til syden på charterferie. I år går turen til Malaga og siden Kreta.

- Det er fantastisk at se den livsglæde og energi, som turene giver. De ældre får fornyet energi, når vi kommer ud af de vante rammer og ned i varmen. Vi kan virkelig mærke glæden, nysgerrigheden og friheden ved igen at rejse, fortæller teamkoordinator Hanne Rohrmann på Altidens Plejecenter Christians Have og en del af det team af ledsagere, der tager med beboerne på turen.

- Vi hjælper beboerne med at komme ud at bade i det varme vand, spiser fantastisk mad sammen og danser - måske ikke lige til den lyse morgen, men de ældre nyder i den grad livet.

Den ene halvdel af Christians Have er drevet af den private velfærdsaktør Altiden. Solrød Kommune driver selv den anden halvdel. Det er beboerne på Altidens del af plejecentret, som har mulighed for at tage på tur, fordi de selv betaler for turen som en tilkøbsydelse.

Hver dag skal leves Kurt Jensen er 70 år og lider af sygdommen Parkinson. På hylderne i reolen afslører en række billedalbums, at Kurt sætter pris på at rejse. Med Parkinson kræver rejser til udlandet dog lidt ekstra. Heldigvis sætter det ikke en begrænsning for rejselysten, og Kurt har nu flere gange været afsted med Christians Have på ture til blandt andet Kreta. Kurt fortæller:

- Man skal leve hver dag, som var det den sidste. I starten var jeg lidt skeptisk i forhold til, om det kunne lade sig gøre. Jeg følte ikke, at jeg havde energien og modet til at komme afsted. Når vi er afsted, er vi flere sammen, og vi har alle en ledsager hver, som står ved vores side rejsen igennem. Det giver stor tryghed, så man kan slappe af og blot nyde at være afsted. Nu glæder jeg mig bare til, vi skal ned i varmen til Malaga om nogle uger, og til at jeg skal sidde på tagterrassen med den smukke udsigt og en kold øl i hånden.

Varmen varer ved Turen lever længe videre blandt beboerne, når det igen er blevet hverdag tilbage i Solrød.

- Det føles som om, vi er en stor familie på tur, og vi kommer meget tæt på hinanden. Det giver en anden relation, når vi er tilbage. Vi deler en masse gode minder, som vi kan tale om. Og en stor glæde ved at planlægge de kommende ture. Nogle af beboerne er ikke så gode til at huske, men vores ferier kan de altid huske, forklarer Hanne og tilføjer at en anden vigtig sidegevinst ved turene til sydens sol er, at de ældre er mere motiveret til at holde sig i gang i hverdagen:

- Rejserne fungerer som gulerod til at få prioriteret træningen og holde sig i gang, så man ikke går glip af dans og ture i vandet på rejserne.

Alt kan lade sig gøre - Vi har mange interesserede beboere som gerne vil med, og der er rift om pladserne, forklarer Katherine Ratgen, der er leder for den del af plejecentret, som er drevet af den private aktør Altiden.

- Vi forsøger at arrangere det sådan, at flest muligt kan komme med. Der kan være ældre beboere, som er så plejekrævende, at det ikke kan lade sig gøre, men det er meget sjældent. Vores motto er, at alt kan lade sig gøre.